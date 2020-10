Lazio | lo strazio per un tampone

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilè tra gli osservati speciali per numero di contagi – ieri su 20mila tamponi c’erano 1.219 positivi e oggi ne sono attesi altrettanti, con un rapporto di 5,9%, molto più basso di altre regioni, però in crescita - al punto da varare, scavalcando in corsa la Campania e diventando la seconda regione dopo la Lombardia, il coprifuoco notturno. Gli ospedali avvisano: mancano medici, infermieri e anestesisti. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha lanciato l’allarme: “Se continua così reggiamo un mese”. Annunciando un’importante virata nella strategia anti-contagio della Pisana: “Apriamo ai privati anche per i tamponi molecolari”. Una sessantina le strutture interessate, al prezzo calmierato di 60 euro.Già, perché nella confusione nazionale di fronte alla ...