Lazio, Drogba esalta sui social Akpa Akpro: «Sei un esempio» (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex giocatore del Chelsea sui social si complimenta con il centrocampista della Lazio dopo il gol in Champions League Dopo due stagioni in Serie B, Akpa Akpro, centrocampista della Lazio, si è ripreso la Serie A e ora anche la Champions. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SEGUI LazioNEWS24 La sua prestazione non è passata inosservata nemmeno ad una leggenda come Didier Drogba che tramite i social gli ha fatto dei complimenti. IL MESSAGGIO – «CongratuLazioni, Akpa-Akpro. Sei un esempio da seguire per quelli che pensano di non avere possibilità. Il coraggio, la saggezza e la fede che conducono sempre alla riuscita». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex giocatore del Chelsea suisi complimenta con il centrocampista delladopo il gol in Champions League Dopo due stagioni in Serie B,, centrocampista della, si è ripreso la Serie A e ora anche la Champions. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLASEGUINEWS24 La sua prestazione non è passata inosservata nemmeno ad una leggenda come Didierche tramite igli ha fatto dei complimenti. IL MESSAGGIO – «Congratuni,. Sei unda seguire per quelli che pensano di non avere possibilità. Il coraggio, la saggezza e la fede che conducono sempre alla riuscita». Leggi su ...

Dalla_SerieA : Lazio: favola Akpa, l’ex disoccupato a segno in Champions. Con il sostegno di Drogba... -… - Solo_La_Lazio : ??? L'agente di #Akpro ha parlato a @DiMarzio ??? '#Drogba mi ha detto: «Vi darà grandi soddisfazioni»' ?? Leggi qui… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Lazio Favola #Akpa, l’ex disoccupato a segno in Champions. Con il sostegno di #Drogba... - cmdotcom : Un anno fa festeggiava a Positano, ora segna con la #Lazio in #Champions: chi è #AkpaAkpro, 'l'esempio' di #Drogba… - sportli26181512 : Un anno fa festeggiava a Positano, ora segna con la Lazio in Champions: chi è Akpa Akpro, 'l'esempio' di Drogba: Un… -