Juventus | parola all’ex | “A Crotone la partita più brutta degli ultimi anni”

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Laè reduce dalla buonadisputata in Champions League contro la Dinamo Kiev, ma ora è tempo di pensare al campionato. Sulla strada della squadra di Andrea Pirlo, l’Hellas Verona di Ivan Juric, che in questo inizio di stagione ha dimostrato di saper mettere in difficoltà i propri avversari attraverso un gioco piuttosto veloce. Dal canto suo, la Vecchia Signora deve reagire dopo l’amaro pareggio incassato a, in uno scenario che ha fatto e sta ancora facendo discutere. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Adama Traoré è prossimo alla firma LEGGI ANCHE:, che sorpresa: Danilo simbolo del lavoro di Pirlo Chiesa, esterno della, Fortunato: “Pirlo ha bisogno di ...