Il pugno di ferro del Regno Unito contro i cittadini Ue: “Espelleremo quelli con precedenti penali” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Londra, 22 ott – Il prossimo 31 dicembre scadranno gli accordi tra Regno Unito e Unione europea sulla libera circolazione delle persone. In sostanza, dal 1° gennaio 2021 Londra potrà accettare o espellere chi riterrà più opportuno. È una delle tante tappe del lungo e accidentato percorso verso una Brexit completa ed effettiva. E, in proposito, il governo britannico ha già le idee chiare. Come ha svelato Antonello Guerrera su Repubblica, il segretario di Stato per gli affari interni del Regno Unito, ossia l’equivalente del nostro ministero degli Interni, annuncerà un giro di vite sui cittadini comunitari residenti in Gran Bretagna. Basta privilegi a 12 stelle «Per troppo tempo, le leggi dell’Unione europea hanno permesso di far ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Londra, 22 ott – Il prossimo 31 dicembre scadranno gli accordi trae Unione europea sulla libera circolazione delle persone. In sostanza, dal 1° gennaio 2021 Londra potrà accettare o espellere chi riterrà più opportuno. È una delle tante tappe del lungo e accidentato percorso verso una Brexit completa ed effettiva. E, in proposito, il governo britannico ha già le idee chiare. Come ha svelato Antonello Guerrera su Repubblica, il segretario di Stato per gli affari interni del, ossia l’equivalente del nostro ministero degli Interni, annuncerà un giro di vite suicomunitari residenti in Gran Bretagna. Basta privilegi a 12 stelle «Per troppo tempo, le leggi dell’Unione europea hanno permesso di far ...

fontana_walter : @ComuneMI @Anna_Scavuzzo e @MarcoGranelliMI utilizzate lo stesso 'pugno di ferro' per le moto e macchine posteggiat… - TheMadQueen10 : @vvtsukki Alcuni sono pure simpatici, è Charle che per conto mio deve essere colpita da un pugno di ferro del drago… - leopadanofe : @Letargo6 Magari! Ma almeno un terzo di quei 45 milioni sono di sinistra, e hanno l'appoggio di magistratura, forze… - akakarolina : @maurobiani @repubblica gente tirata su a calci in culo, che capisce solo i calci in culo e vuole 'il pugno di ferr… - RadioItaliaIRIB : Francia, pugno di ferro contro i musulmani: arrestato un 14 enne -

Ultime Notizie dalla rete : pugno ferro Il pugno di ferro del Regno Unito contro i cittadini Ue: “Espelleremo quelli con precedenti penali” Il Primato Nazionale Watch Dogs: Legion, Ubisoft cambia le cover di Assassin's Creed e altri giochi

In attesa del lancio di Watch Dogs: Legion, Ubisoft ha simulato l'hacking delle copertine di alcuni suoi giochi su Xbox Store, da Assassin's Creed a Rainbow Six.. Il lancio di Watch Dogs: Legion si ...

Covid le chiusure in alcune Regioni: regole e certificazioni per spostarsi

La crescita implacabile dei numeri di positivi in Italia ha costretto le regioni di Lombardia, Campania, Piemonte e Liguria, ha spinto i rispettivi governatori a decidere per chiusure parziali secondo ...

In attesa del lancio di Watch Dogs: Legion, Ubisoft ha simulato l'hacking delle copertine di alcuni suoi giochi su Xbox Store, da Assassin's Creed a Rainbow Six.. Il lancio di Watch Dogs: Legion si ...La crescita implacabile dei numeri di positivi in Italia ha costretto le regioni di Lombardia, Campania, Piemonte e Liguria, ha spinto i rispettivi governatori a decidere per chiusure parziali secondo ...