Il professor Galli: 'Il Lockdown generale è l'intervento della disperazione' (Di giovedì 22 ottobre 2020) 'Ci si deve rimboccare molto le maniche per organizzare gli interventi in ospedali', cosa che 'è in atto con impegno e frustrazione da parte del personale sanitario che sperava di non ritrovarsi di ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) 'Ci si deve rimboccare molto le maniche per organizzare gli interventi in ospedali', cosa che '; in atto con impegno e frustrazione da parte del personale sanitario che sperava di non ritrovarsi di ...

