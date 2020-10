Il kamut fa ingrassare? La risposta che non ti immagini

Leggi su giornal

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Mangiareè una scelta per variare rispetto agli alimenti preparati con le farine tradizionali. Se però credi che questa preferenza possa farti dimagrire…continua a leggere e capirai se è davvero così efficace. Mangiarefa: se pensavi che potesse apportare un numero inferiore di calorie ti stai certamente sbagliando. Non esistono differenze sotto questo profilo che possano farti acquisire maggiori benefici durante la tua dieta. Quindi è importante che tu ne consumi le quantità giuste che ti sono state indicate: se pratichi sport con regolarità, sostituire almeno il 25% rispetto al pane e alla pasta di farine comuni, ti consente di avere un ottimo apporto proteico. A renderlo adatto agli sportivi sono proprio gli Omega-6. Anche se ha tante altre valide ...