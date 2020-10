Giro d’Italia 2020: Vincenzo Nibali in difficoltà sullo Stelvio. Sfumano podio e top5: forma mai arrivata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vincenzo Nibali ha dovuto definitivamente alzare bandiera bianca al Giro d’Italia 2020. Si sperava in un colpo di mano da parte dello Squalo nella tappa regina, ci si auspicava un’invenzione del siciliano sul Passo dello Stelvio e sulla salita dei Laghi di Cancano, ci si attendeva un attacco del fuoriclasse per cercare di ribaltare la classifica generale, ma purtroppo il 35enne si è staccato troppo presto sulla Cima Coppi di questa Corsa Rosa e si è chiamato fuori dai giochi. Il capitano della Trek-Segafredo non aveva semplicemente la gamba dei giorni migliori: lo si era capito anche nei giorni scorsi (nella Cronometro della Prosecco e sull’ascesa di Piancavallo), il tappone alpino non ha purtroppo invertito la rotta e Vincenzo Nibali ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)ha dovuto definitivamente alzare bandiera bianca ald’Italia. Si sperava in un colpo di mano da parte dello Squalo nella tappa regina, ci si auspicava un’invenzione del siciliano sul Passo delloe sulla salita dei Laghi di Cancano, ci si attendeva un attacco del fuoriclasse per cercare di ribaltare la classifica generale, ma purtroppo il 35enne si è staccato troppo presto sulla Cima Coppi di questa Corsa Rosa e si è chiamato fuori dai giochi. Il capitano della Trek-Segafredo non aveva semplicemente la gamba dei giorni migliori: lo si era capito anche nei giorni scorsi (nella Cronometro della Prosecco e sull’ascesa di Piancavallo), il tappone alpino non ha purtroppo invertito la rotta eha ...

giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - bicitv : #Giro d’Italia: @JaiHindley vince ai Laghi di Cancano, @W1lcokelderman nuova Maglia Rosa - OA_Sport : Giro d’Italia 2020: Vincenzo Nibali in difficoltà sullo Stelvio. Sfumano podio e top5: forma mai arrivata -

