Giorgio Manetti parla della relazione tra Tina Cipollari e Vincenzo: “Insieme si completano” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giorgio Manetti parla della sua amicizia con Tina Cipollari e dice la sua sulla storia d’amore tra l’opinionista e Vincenzo Si torna a parlare del rapporto tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari, dopo l’addio dell’ex cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne i due continuano ad essere amici. Da poco sono stati paparazzati a Firenze durante un loro incontro casuale. La nota opinionista di Uomini e Donne era insieme al fidanzato Vincenzo, Manetti era invece insieme alla sua compagna Caterina. A Uomini e Donne era nata una bella amicizia tra Giorgio ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 22 ottobre 2020)sua amicizia cone dice la sua sulla storia d’amore tra l’opinionista eSi torna are del rapporto tra, dopo l’addio dell’ex cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne i due continuano ad essere amici. Da poco sono stati paparazzati a Firenze durante un loro incontro casuale. La nota opinionista di Uomini e Donne era insieme al fidanzatoera invece insieme alla sua compagna Caterina. A Uomini e Donne era nata una bella amicizia tra...

infoitcultura : UeD, Tina Cipollari e Giorgio Manetti: “Gemma Galgani fuori dalle TV” - infoitcultura : Gemma Galgani gelosa di Tina Cipollari? Giorgio Manetti insinua un dubbio - BlogUomini : Giorgio Manetti e Tina Cipollari insieme a Firenze, chiedono che Gemma Galgani lasci Uomini e donne - __davidxx__ : Io adoro, ADORO la cover di Indya Moore ma “a mi manera” non posso che leggerlo con la voce di Giorgio George il Gabbiano Manetti - garalya1 : no Giorgio Manetti non è un kafonaccio..in konfronto a sto buffone dagli occhi azzurri è un Lord #uominiedonne -