Ginnastica artistica, quando si torna in gara? Novembre di fuoco con Campionati Italiani e Serie A: date e calendario (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Ginnastica artistica è tornata in scena sabato scorso con la terza tappa della Serie A. La Polvere di Magnesio si è ripresa il palcoscenico dopo otto mesi di sosta forzata dovuta all'emergenza sanitaria, la gara del PalaVesuvio di Napoli è stata estremamente appassionante e il livello tecnico è stato buono, considerando che gli atleti si sono allenati in situazioni tutt'altro che ottimali in questo periodo. Gli appassionati si sono potuti godere finalmente un evento agonistico in questo anno particolarmente tormentato e ora cresce l'attesa per i prossimi appuntamenti in pedana. quando si ritornerà in gara? Ci aspetta un mese di Novembre davvero molto intenso, con il PalaVesuvio di Napoli a fare ...

