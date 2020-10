“Devi metterti la mascherina!” succede il panico in autobus: gli dà un morso… (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ultimamente siamo tutti richiamati ad avere più attenzione, cercando di seguire determinate norme, soprattutto quando ci troviamo in luoghi pubblici. Una di queste consiste sicuramente nell’indossare la mascherina in posti chiusi o sui mezzi di trasporto, in modo da proteggere le vie respiratorie. In Belgio, tuttavia, tale invito sembrerebbe suscitare aspre reazioni. Lo sa bene Robert Murphy, di origine irlandese ma che vive nel paese. L’uomo è infatti stato recentemente protagonista di un avvenimento alquanto singolare. Come sono andate le cose Secondo quanto riporta AD Media, sembra che l’uomo sia stato morso per aver chiesto ad un passeggero di indossare correttamente la mascherina. Murphy vive nel comune di Merksem a nord del Belgio nella provincia di Anversa. Pare fosse seduto sul bus quando ha sentito un uomo starnutire dietro di lui. Avendo ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ultimamente siamo tutti richiamati ad avere più attenzione, cercando di seguire determinate norme, soprattutto quando ci troviamo in luoghi pubblici. Una di queste consiste sicuramente nell’indossare la mascherina in posti chiusi o sui mezzi di trasporto, in modo da proteggere le vie respiratorie. In Belgio, tuttavia, tale invito sembrerebbe suscitare aspre reazioni. Lo sa bene Robert Murphy, di origine irlandese ma che vive nel paese. L’uomo è infatti stato recentemente protagonista di un avvenimento alquanto singolare. Come sono andate le cose Secondo quanto riporta AD Media, sembra che l’uomo sia stato morso per aver chiesto ad un passeggero di indossare correttamente la mascherina. Murphy vive nel comune di Merksem a nord del Belgio nella provincia di Anversa. Pare fosse seduto sul bus quando ha sentito un uomo starnutire dietro di lui. Avendo ...

_WhyS0Serious__ : Ma che vita triste e frustrata devi avere per metterti a contare i follower su Twitter della gente, cercando, tra l… - _bubblegguk : @basehobie YESS ++volevo chiederti se anche te devi continuare a metterti il rosso perché dopo un tot di lavaggi si schiarisce (?) - Diego31883 : @Roberto34218909 @FBiasin eh già, peccato che gli esami nautici non c'entrano nulla con un campo da calcio, ma voi… - Massi_Arcaini : @paolo_frediani Devi metterti di buona volontà e fare il Codice della circolare ?????????? - _pdglm : Io e il mio ex, parte infinita Ma quanto infantile devi essere per metterti a tormentare le mie amiche, chiedendo l… -

Ultime Notizie dalla rete : “Devi metterti Il Matched Betting di NinjaBet.it per guadagnare online: cos'è e come funziona Fortune Italia