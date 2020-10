De Zerbi | “Boga e altri giocatori decisivi out o fuori condizione Con loro saremo più forti”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De, ha parlato alla vigilia dell’impegno di domani contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale dei neroverdi: “La classifica attuale non conta. Torino squadra organizzata, ordinata e che sa cosa deve fare. Noi dobbiamo ritrovare la brillantezza nel gioco. Classifica? Siamo orgogliosi, ma restiamo con i piedi per terra. Un altro motivo per essere fiduciosi in ottica futura è il fatto che tantideterminanti sono. Magnanelli è l’anima della squadra e quando manca già nell’allenamento si sente. Defrel non è a pieno regime, Boga non lo abbiamo mai avuto, Chiriches si è allenato poco, Rogerio non lo abbiamo mai avuto oltre che col Cagliari, Maxime Lopez è appena arrivato ed è un ...