Covid, Galli 'bacchetta' il ct Mancini: "Vignetta pessima" (Di giovedì 22 ottobre 2020) ...gravi sono parecchie e certamente non l'hanno prese guardando i tg. E' l'unica risposta che si può dare a una Vignetta del genere", sottolinea Galli, in collegamento con 'Otto e mezzo' su La7. ... Leggi su adnkronos (Di giovedì 22 ottobre 2020) ...gravi sono parecchie e certamente non l'hanno prese guardando i tg. E' l'unica risposta che si può dare a unadel genere", sottolinea, in collegamento con 'Otto e mezzo' su La7. ...

AlbertoBagnai : La fobia del PD verso gli ospedali non si manifesta solo nello scomposto giubilo di Emiliano, Galli ecc. per la chi… - petergomezblog : #Covid, Massimo Galli: “Il tempo delle gradualità è passato, servono misure decise. A marzo Milano si salvò grazie… - fattoquotidiano : Covid, Massimo Galli: “Il tempo delle gradualità è passato, servono misure decise. A marzo Milano si salvò grazie a… - infoitscienza : Massimo Galli: 'Le nuove misure anti Covid? Unica chance per evitare il lockdown totale' - MatDelfa : RT @AlbertoBagnai: La fobia del PD verso gli ospedali non si manifesta solo nello scomposto giubilo di Emiliano, Galli ecc. per la chiusura… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli Massimo Galli: "Le nuove misure anti Covid? Unica chance per evitare il lockdown totale" L'HuffPost A Cecina il richiamo all’ordine è col megafono: «È utile, ma che inquietudine...» - Video

CECINA. «Aiutateci a far rispettare queste semplici precauzioni, è l’unico modo per contenere e rallentare la pandemia. Attenzione, indicazioni importanti». Un altoparlante montato su un furgone trasm ...

Coronavirus, Galli: 'Epidemia fuori controllo, ci siamo concessi un'estate che non potevamo permetterci'

Un’estate con l’apertura di tutta una serie di attività che certamente ha dato un segnale di liberi tutti che non ci potevamo permettere. Intervenuto nel corso della trasmissione “I numeri della pande ...

CECINA. «Aiutateci a far rispettare queste semplici precauzioni, è l’unico modo per contenere e rallentare la pandemia. Attenzione, indicazioni importanti». Un altoparlante montato su un furgone trasm ...Un’estate con l’apertura di tutta una serie di attività che certamente ha dato un segnale di liberi tutti che non ci potevamo permettere. Intervenuto nel corso della trasmissione “I numeri della pande ...