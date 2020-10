Covid, a Roma 8 ore di coda per il tampone drive-in. Ma nei bagni chimici mancano sapone e gel igienizzante: “È un’indecenza”. Il video (Di giovedì 22 ottobre 2020) Otto ore circa di fila per riuscire a fare un tampone e mentre medici e infermieri fanno il possibile, le persone attendono in auto il proprio turno. Al drive-in allestito all’esterno dell’Istituto Zooprofilattico di Roma però, i cinque bagni chimici presenti non hanno né gel igienizzante né sapone liquido per lavarsi le mani. L'articolo Covid, a Roma 8 ore di coda per il tampone drive-in. Ma nei bagni chimici mancano sapone e gel igienizzante: “È un’indecenza”. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Otto ore circa di fila per riuscire a fare une mentre medici e infermieri fanno il possibile, le persone attendono in auto il proprio turno. Al-in allestito all’esterno dell’Istituto Zooprofilattico diperò, i cinquepresenti non hanno né gelnéliquido per lavarsi le mani. L'articolo, a8 ore diper il-in. Ma neie gel: “È un’indecenza”. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

