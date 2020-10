Conte vede premier libico Sarraj: sostegno alla 'road map' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il premier libico Al Sarraj. L'Italia ha 'espresso il più ampio sostegno alla prosecuzione della road map prevista dal Processo di Berlino, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppeha incontrato ilAl. L'Italia ha 'espresso il più ampioprosecuzione dellamap prevista dal Processo di Berlino, in ...

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato questa sera a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Presidenziale libico, al-Serraj. Nel corso dei colloqui, cui hanno preso parte anche i ...

Roma, 22 ott. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato questa sera a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Presidenziale libico, al-Serraj. Nel corso dei colloqui, cui ...

