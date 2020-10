Conte | Ora serve più rigore Limiteremo le relazioni sociali

Leggi su affaritaliani

"Al di la' delle misure restrittive adottate, tanto piu' rigoroso sara' il rispetto delle prescrizioni da parte di ciascuno di noi, tanto piu' efficace sara' ilnimento del rischio di contagio e piu' possibile superare questa seconda ondata con il minor sacrificio per il Paese". Lo dice il premier Giuseppenell'informativa alla Camera sul dpcm del 18 ottobre. "Sono fiducioso che l'intera comunita' nazionale sapra' esprimere, anche questa volta, come gia' accaduto in occasione della prima ondata, la serieta', la forza d'animo e la determinazione necessarie a superare la difficile sfida che stiamo vivendo e che sono state sottolineate e apprezzate a livello internazionale".