Stefano Sala contro Dayane Mello: “E’ falsa, tra noi non era amore” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefano Sala – Photo Credits: Free Press OnlineLa bella Dayane Mello è sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Gf Vip 5. Bella, anzi, bellissima, corteggiatissima e con molti flirt all’attivo, una delle sue relazioni più importanti è stata quella col modello comasco Stefano Sala, padre di sua figlia Sofia. I due sono stati assieme qualche anno a inizio anni 2010, prima di decidere di dividere le loro strade. Una rottura non certo semplice e serena, visto le ultime dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi da Stefano. Il modello e musicista, diplomato all’Istituto Civico Musicale, sposato dal 2018 con la splendida modella ucraina Dasha Dereviankina con la quale ha avuto un altro figlio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020)– Photo Credits: Free Press OnlineLa bellaè sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Gf Vip 5. Bella, anzi, bellissima, corteggiatissima e con molti flirt all’attivo, una delle sue relazioni più importanti è stata quella col modello comasco, padre di sua figlia Sofia. I due sono stati assieme qualche anno a inizio anni 2010, prima di decidere di dividere le loro strade. Una rottura non certo semplice e serena, visto le ultime dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi da. Il modello e musicista, diplomato all’Istituto Civico Musicale, sposato dal 2018 con la splendida modella ucraina Dasha Dereviankina con la quale ha avuto un altro figlio, ...

madamatrash : RT @taissawife: Se Stefano Sala ha deciso di rinunciare al lavoro è un mammo che si sacrifica per i figli mentre se Dayane decide di accett… - madamatrash : RT @impasticcata: stefano sala sei un poraccio ringrazia il cielo dayane ti abbia toccato anche solo con un dito - madamatrash : RT @vincycernic95: Stefano Sala: secondo me lei non piangeva per non aver sentito la figlia che avrebbe sentito il giorno dopo ma per le ac… - madamatrash : RT @michicima: Motivi per salvare Dayane: Fare uscire la Gregoraci fare felice Tommy e Stefy Migliorare il percorso di Pier Non mandare in… - madamatrash : RT @xoxo_tvseries: Ma poi raga il comportamento che Dayane sta avendo in casa è da santa Maria Goretti paragonato a quello scempio che fece… -