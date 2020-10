Stefano Sala attacca Dayane Mello: “Mai amata, al GF Vip dice un sacco di bugie che fanno soffrire nostra figlia” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefano Sala, fra le pagine del settimanale Chi, ha duramente attaccato la sua ex compagna Dayane Mello con cui 7 anni fa ha avuto la piccola Sofia. Una bambina nata per caso e concepita senza volere solo due settimane dopo la loro conoscenza. Conoscenza che è poi drammaticamente finita poco meno di un anno dopo. “Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi è un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia”. Tuttavia non hanno mai avuto dubbi sul destino di loro figlia e nonostante la precocità ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 ottobre 2020), fra le pagine del settimanale Chi, ha duramenteto la sua ex compagnacon cui 7 anni fa ha avuto la piccola Sofia. Una bambina nata per caso e concepita senza volere solo due settimane dopo la loro conoscenza. Conoscenza che è poi drammaticamente finita poco meno di un anno dopo. “Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi è un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia”. Tuttavia non hanno mai avuto dubbi sul destino di loro figlia e nonostante la precocità ...

