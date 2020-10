Romina Power lancia un appello: la cantante contro le armi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Romina Power contro l’utilizzo delle armi presso le cabine di voto negli Stati Uniti. L’impegno sociale della cantante è ammirevole Fonte foto: FacebookRomina Power è una delle cantanti più amate in Italia e nel mondo. L’artista statunitense può vantare un bacino di fan davvero fedelissimi. Dall’età giovanile, quando si sposò con Al Bano Carrisi, Romina è diventata l’idolo di molte persone. Con il passare degli anni la cantante ha maturato un interesse molto forte per le questioni sociali, diventando una vera e propria attivista in difesa dell’ambiente, degli animali e dei diritti civili. Romina cerca, molto spesso, di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)l’utilizzo dellepresso le cabine di voto negli Stati Uniti. L’impegno sociale dellaè ammirevole Fonte foto: Facebookè una delle cantanti più amate in Italia e nel mondo. L’artista statunitense può vantare un bacino di fan davvero fedelissimi. Dall’età giovanile, quando si sposò con Al Bano Carrisi,è diventata l’idolo di molte persone. Con il passare degli anni laha maturato un interesse molto forte per le questioni sociali, diventando una vera e propria attivista in difesa dell’ambiente, degli animali e dei diritti civili.cerca, molto spesso, di ...

