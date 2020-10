Roma, Friedkin dà scacco a Pallotta in 2 mesi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma - L'ultimo gesto di rottura è stato l'uscita dalla Borsa. Pallotta ci aveva pensato tante volte, poi era stato convinto a rinviare la decisione. La famiglia Friedkin invece è entrata a piedi ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020)- L'ultimo gesto di rottura è stato l'uscita dalla Borsa.ci aveva pensato tante volte, poi era stato convinto a rinviare la decisione. La famigliainvece è entrata a piedi ...

Solano_56 : #Roma-Boldt, incontro in programma fissato per la prossima settimana. Marc #Watts sarà presente all'incontro. Alcun… - sportli26181512 : #Roma, Friedkin dà scacco a Pallotta in 2 mesi: Il mercato, lo stadio, lo stemma: è tutto diverso. L'uscita dalla B… - ilRomanistaweb : Dietro di loro la dedizione di Mirante, portiere per tutte le stagioni, in attesa del ritorno in campo di Smalling:… - romanewseu : Roma, #Barnaba: è lui l'uomo dietro al passaggio da #Pallotta a #Friedkin #ASRoma #Romanewseu… - siamo_la_Roma : ??? #Dan e #Ryan #Fredkin hanno stravolto la #Roma, cancellando la gestione #Pallotta ?? Dallo stemma alla costante… -