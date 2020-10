Leonardo DiCaprio: "Mi lanciarono prosciutto in faccia per una scena di The Wolf of Wall Street" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Leonardo DiCaprio ha raccontato di quando, per girare la scena di del film The Wolf of Wall Street, è stato colpito in faccia con del prosciutto per circa 70 volte. Leonardo DiCaprio ha parlato delle riprese di una determinata scena di The Wolf of Wall Street, quella in cui combatte in cucina con Jonah Hill sotto effetto di Quaalude scaduto, spiegando di essere stato colpito in faccia 70 volte con del prosciutto mentre la girava. Nonostante venga ricordato soprattutto per una lunga serie di ruoli drammatici, uno dei tanti fattori che rendono Leonardo DiCaprio così tanto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha raccontato di quando, per girare ladi del film Theof, è stato colpito incon delper circa 70 volte.ha parlato delle riprese di una determinatadi Theof, quella in cui combatte in cucina con Jonah Hill sotto effetto di Quaalude scaduto, spiegando di essere stato colpito in70 volte con delmentre la girava. Nonostante venga ricordato soprattutto per una lunga serie di ruoli drammatici, uno dei tanti fattori che rendonocosì tanto ...

