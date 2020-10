“La vita in diretta”: sette positivi nello studio Rai, salta tutto? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) sette positivi nello studio a Roma dove vanno in onda “La vita in diretta” e “Oggi è un altro giorno”. Rischio sospensione? L’emergenza sanitaria che ci ha colpiti continua ad allarmare i palinsesti Rai. L’aumento dei contagi da coronavirus ha fatto riscontrare nelle ultime ore nuovi casi di positività nello studio a Roma di Via Teulada. In questo studio vanno in onda i programmi del pomeriggio di Rai 1 come “La vita in diretta” e “Oggi è un altro giorno“. Secondo alcune indiscrezioni fornite da Dagospia, sarebbero ben sette, tra collaboratori e tecnici di studio, le persone risultate positive al ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020)a Roma dove vanno in onda “Lain diretta” e “Oggi è un altro giorno”. Rischio sospensione? L’emergenza sanitaria che ci ha colpiti continua ad allarmare i palinsesti Rai. L’aumento dei contagi da coronavirus ha fatto riscontrare nelle ultime ore nuovi casi ditàa Roma di Via Teulada. In questovanno in onda i programmi del pomeriggio di Rai 1 come “Lain diretta” e “Oggi è un altro giorno“. Secondo alcune indiscrezioni fornite da Dagospia, sarebbero ben, tra collaboratori e tecnici di, le persone risultate positive al ...

