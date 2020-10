La Camera è ridotta a un lazzaretto. Ma il voto a distanza resta tabù. Da Destre e renziani veto sulle procedure telematiche. Le solite scuse per mettere in difficoltà il Governo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cosa non si fa pur di cercare di mettere i bastoni tra le ruote al Governo. Con il Parlamento ridotto a un lazzaretto, considerando che sono ormai una settantina i parlamentari positivi o in quarantena, le Destre, con l’appoggio della solita Italia Viva, continuano a fare muro contro la proposta del voto a distanza. Si vota da tempo all’interno dello stesso Transatlantico, diventato un prolungamento dell’aula della Camera, ma quando si parla di una soluzione per garantire comunque che vadano avanti attività fondamentali per il Paese, Forza Italia, sovranisti e renziani si mettono di traverso avanzando dubbi sulla segretezza delle operazioni. Un nodo che il presidente della Camera, Roberto Fico, dovrà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cosa non si fa pur di cercare dii bastoni tra le ruote al. Con il Parlamento ridotto a un, considerando che sono ormai una settantina i parlamentari positivi o in quarantena, le, con l’appoggio della solita Italia Viva, continuano a fare muro contro la proposta del. Si vota da tempo all’interno dello stesso Transatlantico, diventato un prolungamento dell’aula della, ma quando si parla di una soluzione per garantire comunque che vadano avanti attività fondamentali per il Paese, Forza Italia, sovranisti esi mettono di traverso avanzando dubbi sulla segretezza delle operazioni. Un nodo che il presidente della, Roberto Fico, dovrà ...

