(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Andrea Pirlo puòre perché il suo capitano non ha riportato nulla di grave dopo l'infortunio patito in Champions contro la Dinamo Kiev . Gli esami ai quali si è sottopostonon hanno ...

juventusfc : «Vogliamo vincere» Parola di @Pirlo_official e @chiellini ?? - juventusfc : Allenamento post rientro oggi per i ????dopo #DynamoJuve ? ?? aggiornamento su Giorgio @chiellini… - juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - zazoomblog : Juve Chiellini sorride: escluse lesioni muscolari - #Chiellini #sorride: #escluse #lesioni - 35_pergamon : RT @juventusfc: Allenamento post rientro oggi per i ????dopo #DynamoJuve ? ?? aggiornamento su Giorgio @chiellini -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Chiellini

Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno TORINO (ITALPRESS) - Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Giorgio Chiellini, uscito ieri per infortunio durante la ...Come sta Giorgio Chiellini? Quali sono le condizioni del capitano della Juventus uscito a causa dell'ennesimo infortunio muscolare poco dopo il quarto d'ora della sfida di Champions contro la Dinamo ...