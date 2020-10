Jeffrey Toobin, sospeso dal New Yorker: si masturbava su Zoom (Di mercoledì 21 ottobre 2020) . Il volto noto della CNN si è dimenticato la webcam accesa durante una pausa dalla riunione di redazione La rivista New Yorker ha sospeso uno dei suoi scrittori più noti, il giornalista ed esperto legale Jeffrey Toobin. Il motivo è legato ad un increscioso incidente … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) . Il volto noto della CNN si è dimenticato la webcam accesa durante una pausa dalla riunione di redazione La rivista Newhauno dei suoi scrittori più noti, il giornalista ed esperto legale. Il motivo è legato ad un increscioso incidente … L'articolo proviene da Inews.it.

