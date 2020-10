Incidente drammatico | due auto si scontrano | c’è una vittima

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Bruttissimosull’strada A24, all’altezza dell’uscita per Tivoli: scontro tra dueche provoca unaNuovo tragicosulle strade italiane nel pomeriggio di ieri. A scontrarsi sono due… Questo articolo: duesi, c’è unaè stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

fabma222318 : Ok sto rivedendo le mie teorie sull’ultima parte...Sono sul luogo dei lavori ?? succede qualcosa e a questo è legato… - gazzettadilucca : Drammatico incidente stradale ieri sera - fanpage : Drammatico incidente sulla Tiburtina - blogsicilia : Drammatico incidente lungo l'autostrada Catania - Palermo, auto contro guarda rail, grave il conducente -… - ileanariparbel6 : RT @QuartoGrado: Viviana è stata uccisa, come sostiene il marito, oppure si è trattato solo di un drammatico incidente? #Quartogrado https… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente drammatico

Fanpage.it

Sepolto da 10 metri quadrati di muro, un’enormità che gli è crollata addosso e lo ha seppellito, ferendolo gravemente. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dai detriti uno student ...Infortunio al supermarket Conad di Casorate, in gravi condizioni un magazziniere 54enne di Giussago. Difficile lavoro per i pompieri ...