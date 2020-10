Il più importante gatto stilizzato che vedrai oggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Durante i lavori per realizzare un punto di osservazione che avrebbe consentito a turisti e scienziati di vedere meglio alcuni geoglifi – il nome con cui s’identificano le gigantesche configurazioni stilizzate rinvenute nel deserto di Nazca, nel Perù meridionale, elaborate fra il primo millennio a.C. e il primo millennio d.C. – sono venute alla luce nuove linee di un disegno lungo oltre 37 metri raffigurante un gatto. Il gatto, stando alle prime analisi, risalirebbe a un’epoca precedente alla maggior parte delle raffigurazioni finora rinvenute: la scoperta è ancor più sensazionale in quanto la figura si trova su una pendenza scoscesa maggiormente soggetta a fenomeni di erosione naturale. Le linee dei geoglifi venivano realizzate rimuovendo i ciottoli e le pietre più scure dal terreno in ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Durante i lavori per realizzare un punto di osservazione che avrebbe consentito a turisti e scienziati di vedere meglio alcuni geoglifi – il nome con cui s’identificano le gigantesche configurazioni stilizzate rinvenute nel deserto di Nazca, nel Perù meridionale, elaborate fra il primo millennio a.C. e il primo millennio d.C. – sono venute alla luce nuove linee di un disegno lungo oltre 37 metri raffigurante un. Il, stando alle prime analisi, risalirebbe a un’epoca precedente alla maggior parte delle raffigurazioni finora rinvenute: la scoperta è ancor più sensazionale in quanto la figura si trova su una pendenza scoscesa maggiormente soggetta a fenomeni di erosione naturale. Le linee dei geoglifi venivano realizzate rimuovendo i ciottoli e le pietre più scure dal terreno in ...

