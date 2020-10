Facebook Neighborhoods riscrive i social network in scala ridotta

CorriereQ : Il social è fra i vicini: dopo la rinascita di Nextdoor anche Facebook testa Neighborhoods - Sigla : 'I social media allontanano le persone dai momenti di vita reali'. Ok, #Facebook sta testando #Neighborhoods, una f… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Facebook ti farà conoscere i vicini con la nuova funzione “Neighborhoods” - SkyTG24 : Facebook ti farà conoscere i vicini con la nuova funzione “Neighborhoods” - Notiziedi_it : Il social è fra i vicini: dopo la rinascita di Nextdoor anche Facebook testa Neighborhoods -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Neighborhoods

Una nuova modalità, con la possibilità di creare profili specifici, metterebbe in contatto piccole comunità in base all'area geografica. Lo conferma Bloomberg. Secondo quanto si apprende, per gli user ...Su Facebook sta per arrivare una nuova funzionalità per chattare soltanto con i tuoi vicini di casa: ecco come funziona e dove è disponibile.