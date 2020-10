Evitiamo ogni attività superflua'. Conte al Senato, ma dialogo con opposizioni stenta a cominciare (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Siamo consapevoli che ai cittadini chiediamo sacrifici. Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferendo oggi al Senato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Siamo consapevoli che ai cittadini chiediamo sacrifici. Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione". Così il presidente del Consiglio Giusepperiferendo oggi al...

Ultime Notizie dalla rete : Evitiamo ogni A Beinette 12 casi di positività al Covid-19, ma si teme possano essere il doppio TargatoCn.it Covid, Speranza avverte: “Per scongiurare il lockdown? Evitare gli spostamenti inutili”

Il ministro cita il lockdown senza avere paura di nominare questa parola che fa tanto paura ma avverte nello stesso tempo. Ne è convinto il ministro della Salute Roberto Speranza che intervenuto alla ...

Covid, Galli: “È necessario agire ora per evitare un nuovo lockdown”

L’invito all’azione. Rivolgendosi ai cittadini, Galli, Faccini e Rizzi li invitano a sacrificare parte della loro vita sociale e a evitare ogni incontro non indispensabile, sia in casa che all’esterno ...

