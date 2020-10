Carabinieri aggrediti con sassi e pugni durante controlli anti-covid (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I Carabinieri erano intervenuti per controllare l’eventuale presenza di assembramenti e il rispetto delle regole per prevenire la diffusione del covid Le nuove normative anti-covid non sono ancora state ben assimilate da tutti. A causa di ciò stanno diventando piuttosto frequenti gli episodi di disordine (che possono essere molto pericolosi dal punto di vista dei contagi) da nord a sud dello stivale. Uno che ha fatto particolarmente scalpore è avvenuto a Livorno, dove Carabinieri e agenti della polizia municipale intervenuti per far rispettare le regole, sono stati accolti nel peggiore dei modi. Ragazzini (molti dei quali minorenni) rigorosamente senza mascherina hanno prima accerchiato e poi aggredito le forze dell’ordine. Scene da far west testimoniate da ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ierano intervenuti per controllare l’eventuale presenza di assembramenti e il rispetto delle regole per prevenire la diffusione delLe nuove normativenon sono ancora state ben assimilate da tutti. A causa di ciò stanno diventando piuttosto frequenti gli episodi di disordine (che possono essere molto pericolosi dal punto di vista dei contagi) da nord a sud dello stivale. Uno che ha fatto particolarmente scalpore è avvenuto a Livorno, dovee agenti della polizia municipale intervenuti per far rispettare le regole, sono stati accolti nel peggiore dei modi. Ragazzini (molti dei quali minorenni) rigorosamente senza mascherina hanno prima accerchiato e poi aggredito le forze dell’ordine. Scene da far west testimoniate da ...

solonews1011 : RT @RepubblicaTv: Livorno, controlli anti-assembramento: vigili e carabinieri aggrediti in piazza: Aggressione ad alcuni agenti della poliz… - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Livorno, controlli anti-assembramento: vigili e carabinieri aggrediti in piazza: Aggressione ad alcuni agenti della poliz… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Livorno, controlli anti-assembramento: vigili e carabinieri aggrediti in piazza: Aggressione ad alcuni agenti della poliz… - RepubblicaTv : Livorno, controlli anti-assembramento: vigili e carabinieri aggrediti in piazza: Aggressione ad alcuni agenti della… - Rassegne_Italia : Controlli anti Covid a Livorno: carabinieri e vigili aggrediti con calci, pugni, pietre e bastoni (Video): -