Calciomercato Inter | Conte trema ancora | soluzione pronta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), Antoniodopo la sconfitta nel derby e il mezzo passo falso in Champions di nuovo in discussione. Pronto il cambio Prima la sconfitta nel derby, giocato da favorito. Poi il debutto stentato con il Borussia Moenchengladbach di questa sera, gara salvata in extremis dalla zampata di Lukaku. E ora Antoniotorna … L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Parma, parla #Gervinho: 'Un onore essere finito nel mirino dell'#Inter”. - Eurosport_IT : Calhanoglu ha chiesto 6,5 milioni/anno per il rinnovo del calciatore turco col Milan: troppo per i rossoneri, c'è l… - Salvo2410libero : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte tradito dai suoi uomini: dopo #Kolarov ecco #Vidal, entrambi fuori ruolo - DilectisG : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte tradito dai suoi uomini: dopo #Kolarov ecco #Vidal, entrambi fuori ruolo - cmdotcom : #Inter, #Conte tradito dai suoi uomini: dopo #Kolarov ecco #Vidal, entrambi fuori ruolo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

"Non è un buon risultato, possiamo fare di più". Romelu Lukaku è il ritratto della delusione dopo il pareggio dell'Inter contro il Borussia M'Gladbach nell'esordio in Champions League. "Dobbiamo ...Il cileno non solo non brilla, ma risulta addirittura nocivo con due errori che costano all’Inter altrettanti gol. Prima un fallo di rigore inutile e superficiale, con un intervento sciagurato. Poi ...