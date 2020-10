Bestemmio e Prego di Massimo Bigi con la complicità di Enrico Ruggieri ci fa continuare a credere nel rock

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ascoltare un album in uno studio di registrazione è una delle vere gioie di questo lavoro che, per altri versi, è una sorta di calamita per haters e vaffanculo. Da una parte perché in studio di registrazione, non ce n’è, si riesce a ascoltare musica, anche musica registrata in digitale, come fossimo ancora in epoca analogica (lo siamo, nei fatti, ma è faccenda sempre più rara e ricercata), dall’altra perché, in genere, se si ascolta la musica in uno studio di registrazione significa che in quello studio di registrazione si è stati invitati a ascoltare musica dall’artista che l’ha incisa, o da chi l’ha prodotta, ultimamente spesso la medesima persona. Chiaramente, oggi, anno del signore 2020, parlare di studio di registrazione richiede delle postille, delle didascalie, volendo anche delle foto di ...