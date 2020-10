Arianna David dice di sapere che la Gregoraci è fidanzata | la sorella di Elisabetta interviene e smentisce

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella puntata di Mattino 5 in onda il 20 ottobre 2020 si è molto parlato di, nello spazio dedicato al Grande Fratello VIP, è della possibile relazione che la conduttrice avrebbe fuori dalla casa. Eli continua a ribadire di essere entrata da single nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma che fuori ci sono delle persone che la seguono con particolare interesse. Il nome che rimbalza di più in queste ore, è quello di Stefano Coletti che per molti, sarebbe il vero fidanzato della. Ne sarebbero tra l’altro dimostrazione le foto uscite questa estate, quando si era però pensato che l’uomo insieme allafosse il suo insegnante di karatè.Ma tornando a Mattino 5, in puntata, aveva detto di ...

Ma tornando a Mattino 5, in puntata Arianna David, aveva detto di sapere per certo che Elisabetta Gregoraci fosse fidanzata. Non aveva però voluto fare il nome. Parole che hanno fatto scattare la ...Sulla vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci è stato detto di tutto e di più. Ma adesso Arianna David parla in modo netto, chiaro. Svela come stanno le cose e lo fa nello studio televisivo di ...