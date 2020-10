Tremendo incidente al casello autostradale dell’A 24 a Tivoli | morto un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 ottobre 2020) Terribilenella giornata di oggi, 20 ottobre, intorno alle ore 13, sulla rampa di immissione dell’autostrada A/24 Strada dei Parchi di. Due vettura, una Fiat 500 e una una Wolksvagen Tiguan si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. Nello schianto, violentissimo, è deceduto undi 60 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 18A del distaccamento VVF di, con l’ausilio del Carro Fiamma CF/10 per estrarre le persone dagli abitacoli delle vetture. Sono intervenuti anche i sanitari de 118 con un’ambulanza e un’eliambulanza. Presenti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’. La rampa di entrata dell’A24 è stata chiusa al traffico. ...