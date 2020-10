Sofia e Amedeo, un mese dopo: la coppia in crisi, lei ha fatto una scelta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sofia e Amedeo, un mese dopo Temptation Island, raccontano una svolta inaspettata. Ebbene la 30enne ha deciso di prendersi una pausa! Una decisione che non era prevista dal pubblico, visto come si era concluso il loro percorso all’interno del reality. L’esperienza per questa coppia è durata poco nel programma. A prendere la scelta di effettuare … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 21 ottobre 2020), unTemptation Island, raccontano una svolta inaspettata. Ebbene la 30enne ha deciso di prendersi una pausa! Una decisione che non era prevista dal pubblico, visto come si era concluso il loro percorso all’interno del reality. L’esperienza per questaè durata poco nel programma. A prendere ladi effettuare … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ElenaDobrevSom : RT @Viviana6521: Su sofia e amedeo qualche minuto in più però sarebbe stato bene soffermarsi. Protagonisti di alcuni dei meme migliori dell… - scimmiella : RT @Viviana6521: Su sofia e amedeo qualche minuto in più però sarebbe stato bene soffermarsi. Protagonisti di alcuni dei meme migliori dell… - notpetko : @AmehLeameh Neanche Sofia e Amedeo si ricordavano di Sofia e Amedeo ?? - AmehLeameh : @notpetko Però un po’ hanno ragione. Non mi ricordavo assolutamente di Sofia e Amedeo ???? - Viviana6521 : Su sofia e amedeo qualche minuto in più però sarebbe stato bene soffermarsi. Protagonisti di alcuni dei meme miglio… -