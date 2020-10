Rumer Willis, la confessione della figlia di Bruce Willis: “Ho perso la verginità a 18 anni con un uomo più grande” (Di martedì 20 ottobre 2020) Rumer Willis ha raccontato di aver perso la verginità a 18 anni con un uomo più grande. La figlia di Bruce Willis, 32 anni, ha raccontato sulla serie di Facebook Watch, Red Table Talk, di aver fatto sesso a 18 anni perché provava “vergogna” per non averlo ancora fatto. Parlando con i presentatori Jada Pinkett Smith, Willow Smith e Adrienne Banfield-Norris, la figlia del celebre attore è entrata nel dettaglio: “Non sono stata abusata, ma non ho nemmeno detto di sì. Non ero entusiasta. Ho semplicemente lasciato che accadesse”. Rumer è apparsa in precedenza su Red Table nel 2019 con ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 20 ottobre 2020)ha raccontato di averla verginità a 18con unpiù grande. Ladi, 32, ha raccontato sulla serie di Facebook Watch, Red Table Talk, di aver fatto sesso a 18perché provava “vergogna” per non averlo ancora fatto. Parlando con i presentatori Jada Pinkett Smith, Willow Smith e Adrienne Banfield-Norris, ladel celebre attore è entrata nel dettaglio: “Non sono stata abusata, ma non ho nemmeno detto di sì. Non ero entusiasta. Ho semplicemente lasciato che accadesse”.è apparsa in precedenza su Red Table nel 2019 con ...

Rumer Willis si è aperta sulla sua prima esperienza sessuale, rivelando come il suo ex fidanzato non le abbia chiesto il consenso prima di consumare l'atto vero e proprio. La primogenita di Demi Moore ...

