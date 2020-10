“Questo è il modo in cui in Lombardia ci apprestiamo ad una seconda ondata” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Comitato Noi Denunceremo scrive una lettera a Mattarella per chiedere conto di quanto è stato fatto da parte di Governo e Regione Lombardia per affrontare la nuova emergenza Coronavirus: Ora resta da chiedersi: cosa è stato fatto in questi mesi per prevenire una seconda ondata diversamente dal negare il problema da una parte od ostentare infondato ottimismo dall’altra? Ad oggi, in Lombardia (epicentro della seconda ondata), dovrebbero esserci 200 unità speciali di continuità assistenziale operative. Sono state allestite? A noi sembra di no. A Milano ne risulterebbero operative una decina sulla trentina previste. A Brescia dodici su venticinque. A Bergamo addirittura sei. Persino seicento medici lombardi hanno sottoscritto una lettera inoltrata a Regione ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Comitato Noi Denunceremo scrive una lettera a Mattarella per chiedere conto di quanto è stato fatto da parte di Governo e Regioneper affrontare la nuova emergenza Coronavirus: Ora resta da chiedersi: cosa è stato fatto in questi mesi per prevenire unaondata diversamente dal negare il problema da una parte od ostentare infondato ottimismo dall’altra? Ad oggi, in(epicentro dellaondata), dovrebbero esserci 200 unità speciali di continuità assistenziale operative. Sono state allestite? A noi sembra di no. A Milano ne risulterebbero operative una decina sulla trentina previste. A Brescia dodici su venticinque. A Bergamo addirittura sei. Persino seicento medici lombardi hanno sottoscritto una lettera inoltrata a Regione ...

