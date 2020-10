Pistoia, 'Non mi considerano': 13enne inscena una rapina in casa per attirare l'attenzione dei genitori (Di martedì 20 ottobre 2020) Una ragazza di 13 anni ha inscenato una rapina in casa per attirare l'attenzione dei genitori 'troppo impegnati a lavorare'. E' quanto ha ammesso la stessa adolescente, come riferito dai carabinieri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) Una ragazza di 13 anni hato unainperl'dei'troppo impegnati a lavorare'. E' quanto ha ammesso la stessa adolescente, come riferito dai carabinieri ...

A 13 anni ha inscenato una finta rapina in casa per avere più attenzione dai genitori, troppo impegnati col lavoro. È quanto ha ammesso la stessa ragazzina come riferito dai carabinieri dopo ...

Ex Breda a metà prezzo nella quarta asta

I curatori fallimentari della Giusti per l’edilizia provano ancora a trovare un compratore per il grande cantiere fermo dal 2016 ...

