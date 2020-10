Ora solare in arrivo | ecco quando spostare le lancette

fanpage : Torna l'ora legale, potrebbe essere l'ultima volta - Corriere : Torna l’ora solare (e potrebbe essere l’ultima volta dopo 54 anni) - VanityFairIt : Si ritorna all'ora solare. Nella notte fra il 24 e il 25 ottobre si spostano indietro le lancette dell’orologio - ottaviafh : RT @spinozait: Torna l'ora solare: domenica ricordatevi di rimettere indietro le lancette a marzo. [@gmbugs] - GiuseppeGatta87 : RT @spinozait: Torna l'ora solare: domenica ricordatevi di rimettere indietro le lancette a marzo. [@gmbugs] -

Ultime Notizie dalla rete : Ora solare

Da tempo, infatti, si discute a livello europeo di una possibile abolizione del cambio d'ora. Per il momento l'Italia ha detto di no all'abolizione del cambio e ha depositato una richiesta formale per ...Offrendo ogni giorno dati sull’attività solare e la sua interazione con il nostro pianeta, il portale Swelto è un po’ l’equivalente – per lo space weather – dei tanti siti di previsioni meteorologiche ...