Miguel Bosè denunciato dall'ex per la custodia dei quattro figli (Di martedì 20 ottobre 2020) Miguel Bosè denunciato dall'ex Nacho Palau per la custodia dei figli. Finisce, così, nel peggiore nei modi la lunga relazione tra l'artista spagnolo e lo scultore che è stato al suo fianco per decenni e dal quale ha avuto 4 figli. La causa legale si è aperta nei giorni scorsi, con la richiesta di Palau di riunire i 4 fratelli che sono stati divisi dalla circostanze. I bambini, due coppie di gemelli nati da gravidanze surrogate, sono stai divisi tra i genitori. Due di loro si sono trasferiti in Messico con Bosè, mentre gli altri due si trovano in Spagna con Palau. Recenti immagini dei quattro fratelli sono state postate sull'Instagram di Palau, che ha commentato l'accaduto in una delle recenti interviste: "I bambini ...

