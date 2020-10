Maria De Filippi divieto per i tronisti a Uomini e Donne: “Non voglio teatrini” (Di martedì 20 ottobre 2020) Maria De Filippi durante la puntata di oggi spiega il nuovo divieto che ha pensato per evitare che i tronisti facciano dei teatrini inutili insieme alle loro corteggiatrici. La conduttrice infatti, oggi ha voluto spiegare quello che realmente pensa delle ragazze e dei ragazzi che, discutendo con i tronisti decidono di rimanere a casa sperando di essere inseguiti da quest’ultimi e dalle telecamere. La scelta della conduttrice però lascia di stucco l’intero studio, spiegando il drastico cambiamento che ha voluto apportare in questa ultima edizione di Uomini e Donne. Cosa è realmente successo nella puntata di oggi? Maria De Filippi e il nuovo divieto per i tornisti Questa nuova edizione di ... Leggi su giornal (Di martedì 20 ottobre 2020)Dedurante la puntata di oggi spiega il nuovoche ha pensato per evitare che ifacciano dei teatrini inutili insieme alle loro corteggiatrici. La conduttrice infatti, oggi ha voluto spiegare quello che realmente pensa delle ragazze e dei ragazzi che, discutendo con idecidono di rimanere a casa sperando di essere inseguiti da quest’ultimi e dalle telecamere. La scelta della conduttrice però lascia di stucco l’intero studio, spiegando il drastico cambiamento che ha voluto apportare in questa ultima edizione di. Cosa è realmente successo nella puntata di oggi?Dee il nuovoper i tornisti Questa nuova edizione di ...

