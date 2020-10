Inps | 20 mln di prestazioni cig

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’, da inizio pandemia Covid-19, ha erogato un totale di circa 20 milioni didi cassa integrazione, in particolare 12 in modo diretto e 8 a conguaglio dopo anticipo delle aziende, a beneficio di 6,5 milioni di lavoratori. abr/red su Il Corriere della Città.

