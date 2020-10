Elisabetta Gregoraci, la verità: “Conosco Stefano”. La reazione di Petrelli (Di martedì 20 ottobre 2020) Novità importanti per Elisabetta Gregoraci che ha chiarito il messaggio in codice uscito nelle scorse ore: chi è Stefano? Ancora una volta la protagonista indiscussa dell’edizione del Grande Fratello. Elisabetta Gregoraci è stata al centro di numerosi retroscena davvero interessanti. In primis, ha dovuto chiarire la polemica avvenuta nei giorni scorsi con Stefania Orlando. La … L'articolo Elisabetta Gregoraci, la verità: “Conosco Stefano”. La reazione di Petrelli è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 20 ottobre 2020) Novità importanti perche ha chiarito il messaggio in codice uscito nelle scorse ore: chi è Stefano? Ancora una volta la protagonista indiscussa dell’edizione del Grande Fratello.è stata al centro di numerosi retroscena davvero interessanti. In primis, ha dovuto chiarire la polemica avvenuta nei giorni scorsi con Stefania Orlando. La … L'articolo, la verità: “Conosco Stefano”. Ladiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

bluesuol : RT @Waitouis: Tommaso Zorzi 25 anni sta spiegando la vita ad Elisabetta Gregoraci 40 anni #GFVIP - andIoop950 : RT @ASlash16: Elisabetta Gregoraci 'ora Pierpaolo sei tutti carico a pallettoni perché ti ha gasato Tommaso che non mi guardi neanche in fa… - vojcehar : RT @aslkpoqw9: Guardate come Tommaso Zorzi ha fatto crollare Elisabetta Gregoraci. #GFVIP - AlexAng68052367 : RT @aslkpoqw9: Guardate come Tommaso Zorzi ha fatto crollare Elisabetta Gregoraci. #GFVIP - RobertoFede3 : RT @ninakreuz: Alla luce di tutto ciò che è successo stanotte, io direi di spendere i nostri voti anche per salvare Dayane e fare in modo c… -