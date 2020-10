De Luca: limitazione degli spostamenti interprovinciali (Di martedì 20 ottobre 2020) Per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, l’Ordinanza di De Luca prevederà la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 ottobre 2020) Per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, l’Ordinanza di Deprevederà la, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali. Consiglia

92Alero : @NicolaPorro Non posso credere che la decisione non la faccia infuriare. È una limitazione della libertà senza moti… - luca_cordoni : @luigidimaio Per parlare di limitazione della libertà occorre prima fare un corso su cosa sia, la #libertà... Liber… - Carlo_sfd : @AlbertoBagnai E De Luca?: L’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici… - Yogaolic : @repubblica Il coprifuoco di De Luca?????? ma lo chiameremo limitazione alla movida?? - luca_dream : @AmoLaMiaPatria Ecco quando ti accorgi che non ti caga nessuno, come nel mio caso... manco sapevo che Twitter avesse questa limitazione ??. -