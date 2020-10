Covid | Modena | focolaio all’ospedale Policlinico | positivo anche un neonato

(Di martedì 20 ottobre 2020) Sette sanitari e unsono risultati positivi nel reparto dilogia deldi. A renderlo noto l’azienda ospedaliera universitaria. “Gli operatori risultati positivi sono stati immediatamente allontanati dal reparto e posti in isolamento domiciliare”, questo emerge dalla nota resa pubblica dall’azienda ospedaliera. Sono in corso i tamponi sugli altri operatori del reparto. … L'articoloall’ospedaleunè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Succede a Modena. Il reparto di Neonatologia del Policlinico è stato ... Sono in corso tutte le indagini per capire come il Covid si sia potuto propagare in un contesto di massima allerta come quello ...Modena, focolaio di Covid-19 nel reparto di neonatologia del Policlinico Sette sanitari e un neonato sono risultati positivi nel reparto di neonatologia del Policlinico di Modena. A renderlo noto ...