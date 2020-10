Coronavirus, ancora un decesso per Covid in Abruzzo e 184 positivi (Di martedì 20 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 6353 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 184 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 97 anni). Dei nuovi casi, 61sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 31, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. *(il totale risulta inferiore di 3 unità, in quanto sono stati sottratti 3 casi positivi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione) Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 495 (si tratta di una 82enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 20 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 6353 i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 184 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 97 anni). Dei nuovi casi, 61sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Icon età inferiore ai 19 anni sono 31, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. *(il totale risulta inferiore di 3 unità, in quanto sono stati sottratti 3 casicomunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione) Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 495 (si tratta di una 82enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi...

Coronavirus. L'aggiornamento: su oltre 16.500 tamponi (record in regione), 507 nuovi positivi, di cui 216 asintomatici da controlli regionali

Effettuati anche quasi 3mila test sierologici. 133 già in isolamento al momento del tampone. Il 94% dei casi attivi con sintomi lievi in isolamento a casa. Cinque nuovi decessi ...

