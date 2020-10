Conte chiede aiuto ai Ferragnez: “Aiutatemi a far capire ai ragazzi l’importanza della mascherina” (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, il premier Conte chiama Chiara Ferragni e Fedez. ROMA – Il premier Conte ha chiamato Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani all’utilizzo della mascherina. Una strategia diversa dal passato, con il presidente del Consiglio che ha deciso di rivolgere agli influencer per convincere i ragazzi della necessità di indossare il dispositivo di protezione. A rivelare i particolari della chiamata è stato lo stesso cantante con una stories su Instagram. Nelle prossime ore altri influencer potrebbero essere contattati dalla presidenza del Consiglio per continuare la campagna di sensibilizzazione verso i giovani. E non è escluso che una strategia simile non si possa usare per l’applicazione Immuni. Fedez: “Ci ha chiamati ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, il premierchiama Chiara Ferragni e Fedez. ROMA – Il premierha chiamato Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani all’utilizzomascherina. Una strategia diversa dal passato, con il presidente del Consiglio che ha deciso di rivolgere agli influencer per convincere inecessità di indossare il dispositivo di protezione. A rivelare i particolarichiamata è stato lo stesso cantante con una stories su Instagram. Nelle prossime ore altri influencer potrebbero essere contattati dalla presidenza del Consiglio per continuare la campagna di sensibilizzazione verso i giovani. E non è escluso che una strategia simile non si possa usare per l’applicazione Immuni. Fedez: “Ci ha chiamati ...

