Asintomatici | 40enni | più spesso uomini | ecco l’identikit dei positivi al Covid negll’ultimo mese

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 ottobre 2020) Sui 40 anni, in misura simile uomo o donna, asintomatico o pauci sintomatico. È l’identikit di chi è risultato positivo alnegli ultimi 30 giorni, secondo il report aggiornato dell’Istituto superiore di sanità. Il documento riporta inoltre l’andamento del contagio fra gli operatori sanitari, sempre rispetto all’ultimo: i casiregistrati nel settore sono stati 3600, su un totale di 106.705, con 29.736 guariti e 731 decessi. L’identikit deialnell’ultimoIl documento dell’Iss mostra come l’età media dei casi risultati-19 negli ultimi 30 giorni in Italia si attesti ora a 41 anni. Nel 51,9% dei casi si tratta di ...