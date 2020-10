Vuelta a España 2020: il percorso e le 18 tappe. Le stellette di difficoltà: salite a volontà! (Di lunedì 19 ottobre 2020) Eccoci alla vigilia della Vuelta a España 2020, che andrà in scena da domani, martedì 20 ottobre, fino a domenica 8 novembre, e chiuderà così l’annata World Tour in corso. La Vuelta ha dovuto rinunciare anche alle prime tre frazioni. Saranno infatti diciotto, non ventuno le tappe, dopo l’addio forzato, per via dell’emergenza sanitaria in atto, alla grande partenza dai Paesi Bassi. Parlando del percorso, si partirà precisamente dai Paesi Baschi, a Irun, con la prima grande ascesa di questa Vuelta, l’Alto de Arrate. Insomma, si prevede un avvio veramente col botto e carico di colpi di scena. Si proseguirà poi con alcune tappe mosse ma comunque imprevedibili, come del resto le ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Eccoci alla vigilia dellaa España, che andrà in scena da domani, martedì 20 ottobre, fino a domenica 8 novembre, e chiuderà così l’annata World Tour in corso. Laha dovuto rinunciare anche alle prime tre frazioni. Saranno infatti diciotto, non ventuno le, dopo l’addio forzato, per via dell’emergenza sanitaria in atto, alla grande partenza dai Paesi Bassi. Parlando del, si partirà precisamente dai Paesi Baschi, a Irun, con la prima grande ascesa di questa, l’Alto de Arrate. Insomma, si prevede un avvio veramente col botto e carico di colpi di scena. Si proseguirà poi con alcunemosse ma comunque imprevedibili, come del resto le ...

