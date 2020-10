Usa, condannata a morte Lisa Montgomery. È la prima esecuzione federale di una donna in 70 anni (Di lunedì 19 ottobre 2020) La condanna nel 2008 per un omicidio commesso nel 2004. Lisa Montgomery verrà uccisa in Indiana da una iniezione letale il prossimo 8 dicembre. Nel 2019, il ministro della giustizia William Barr ha annunciato dopo 16 anni la ripresa delle esecuzioni federali negli Stati Uniti. Montgomery sarà la prima donna in quasi 70 anni a essere giustiziata dallo Stato. L’ultima fu Bonnie Heady, uccisa in una camera a gas per il rapimento e l’omicidio di un bambino di sei anni nella città di Kansas City. Nel 2004, con la scusa di voler comprare un cucciolo di cane, Montgomery si era recata nella casa di Bobbie Jo Stinnett, in Missouri. Una volta entrata aveva strangolato la donna, incinta, e con ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020) La condanna nel 2008 per un omicidio commesso nel 2004.verrà uccisa in Indiana da una iniezione letale il prossimo 8 dicembre. Nel 2019, il ministro della giustizia William Barr ha annunciato dopo 16la ripresa delle esecuzioni federali negli Stati Uniti.sarà lain quasi 70a essere giustiziata dallo Stato. L’ultima fu Bonnie Heady, uccisa in una camera a gas per il rapimento e l’omicidio di un bambino di seinella città di Kansas City. Nel 2004, con la scusa di voler comprare un cucciolo di cane,si era recata nella casa di Bobbie Jo Stinnett, in Missouri. Una volta entrata aveva strangolato la, incinta, e con ...

