The Third Day su Sky la miniserie con Jude Law che ci trasporta in un inquietante microcosmo (Di lunedì 19 ottobre 2020) The Third Day su Sky e in streaming su Now Tv la miniserie con Jude Law da lunedì 19 ottobre Arriva su Sky Atlantic in Italia, in streaming su Now Tv la miniserie in 6 episodi The Third Day, nuovo tassello del sodalizio tra Sky e HBO che ha già portato Caterina La Grande, We Are Who We Are, Chernobyl. Protagonista del primo ciclo di episodi è Jude Law mentre nel secondo l’attenzione si concentra sul personaggio interpretato da Naomi Harris. L’appuntamento su Sky e Now Tv è dal 19 ottobre con due episodi a settimana (per 3 settimane quindi) disponibili on demand e su Sky Go per gli abbonati con il servizio attivo. La trama The Third Day è una miniserie composta da 6 episodi, suddivisi in due capitoli ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 19 ottobre 2020) TheDay su Sky e in streaming su Now Tv laconLaw da lunedì 19 ottobre Arriva su Sky Atlantic in Italia, in streaming su Now Tv lain 6 episodi TheDay, nuovo tassello del sodalizio tra Sky e HBO che ha già portato Caterina La Grande, We Are Who We Are, Chernobyl. Protagonista del primo ciclo di episodi èLaw mentre nel secondo l’attenzione si concentra sul personaggio interpretato da Naomi Harris. L’appuntamento su Sky e Now Tv è dal 19 ottobre con due episodi a settimana (per 3 settimane quindi) disponibili on demand e su Sky Go per gli abbonati con il servizio attivo. La trama TheDay è unacomposta da 6 episodi, suddivisi in due capitoli ...

IoBettySenatore : Buongiorno! Da stasera e per tre lunedì vi consiglio 'The Third Day' con protagonista Jude Law che si ritrova casua… - ilgiornale : L'attore è protagonista di 'The Third Day', un innovativo progetto tv in sette puntate - ANCIENTVENUS : @cvmatica THE THIRD SJSJJSJSJ - SkyTG24 : The Third Day, le foto dei primi due episodi della serie tv con Jude Law - jooniebbuin : the third tweet tho... Er/n@ drunk driving supporter sjdjjdjsjsjfuf -

Ultime Notizie dalla rete : The Third The Third Day, le anticipazioni dei primi due episodi della serie tv con Jude Law Sky Tg24 Socket Mobile Announces 2020 Third Quarter Results Release Date and Conference Call.

Socket Mobile, Inc. (NASDAQ: SCKT ), a leading innovator of data capture and delivery solutions for enhanced productivity, today announced that it will release its 2020 third quarter financial results ...

The Third Day, le foto dei primi due episodi della serie tv

Sabato 31 su Sky Atlantic debutterà uno dei titoli più interessanti di quest'anno: 'Lovecraft ...

Socket Mobile, Inc. (NASDAQ: SCKT ), a leading innovator of data capture and delivery solutions for enhanced productivity, today announced that it will release its 2020 third quarter financial results ...Sabato 31 su Sky Atlantic debutterà uno dei titoli più interessanti di quest'anno: 'Lovecraft ...